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НовостиПроисшествия30 января 2023 4:48

Трое детей спаслись из горящей девятиэтажки в Бердске под Новосибирском

Пострадавших в результате ЧП нет
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Трое детей спаслись из горящей девятиэтажки в Бердске под Новосибирском.

Трое детей спаслись из горящей девятиэтажки в Бердске под Новосибирском.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ночью 30 января в Бердске произошел пожар в высотке. На месте работали сотрудники МЧС.

– Сообщение о возгорании поступило в 03:45. На момент прибытия огнеборцев горела лоджия на третьем этаже. Самостоятельно подъезд покинули 20 жильцов, среди них трое детей. Еще троим жильцам понадобилась помощь спасателей. Их эвакуировали на свежий воздух, – рассказали в ГУ МЧС по НСО.

В результате ЧП никто не пострадал. Возгорание на площади 8 квадратов потушили за 10 минут.

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