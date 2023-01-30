Трое детей спаслись из горящей девятиэтажки в Бердске под Новосибирском.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Ночью 30 января в Бердске произошел пожар в высотке. На месте работали сотрудники МЧС.
– Сообщение о возгорании поступило в 03:45. На момент прибытия огнеборцев горела лоджия на третьем этаже. Самостоятельно подъезд покинули 20 жильцов, среди них трое детей. Еще троим жильцам понадобилась помощь спасателей. Их эвакуировали на свежий воздух, – рассказали в ГУ МЧС по НСО.
В результате ЧП никто не пострадал. Возгорание на площади 8 квадратов потушили за 10 минут.
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