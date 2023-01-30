«Вот он – наш герой дня!»: В Новосибирске водитель внедорожника попытался вытащить застрявшую в снегу фуру

Иномарка тянула фуру. Фото: скриншот из видео
В Новосибирске «Тойота Лэнд Крузер» вытаскивала застрявшую в снегу фуру на дороге. Об этом очевидец рассказал КП-Новосибирск 30 января.
- Фура застряла на дороге в микрорайоне «Золотая Горка» в Дзержинском районе 29 января. Сначала водители пытались вытолкать руками, потом к ним подъехал крузер, стоявший в пробке. Вытащить не смог, но тем не менее, попытался помочь, - рассказал КП-Новосибирск очевидец.
Новосибирец поделился с редакцией видео, на которое снял происходящее:
– Вот он – наш герой дня! Не жалея покрышек, тащит, – комментировал оператор за кадром.
На видео видно, что иномарка прицепила к фуре буксировочный трос и пыталась вытащить его из снежной каши. На помощь внедорожнику пришел трактор.
- Еле как, но вытащили фуру, - уточнил мужчина.
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