«Вот он – наш герой дня!»: В Новосибирске водитель внедорожника попытался вытащить застрявшую в снегу фуру

Иномарка тянула фуру. Фото: скриншот из видео

В Новосибирске «Тойота Лэнд Крузер» вытаскивала застрявшую в снегу фуру на дороге. Об этом очевидец рассказал КП-Новосибирск 30 января.

- Фура застряла на дороге в микрорайоне «Золотая Горка» в Дзержинском районе 29 января. Сначала водители пытались вытолкать руками, потом к ним подъехал крузер, стоявший в пробке. Вытащить не смог, но тем не менее, попытался помочь, - рассказал КП-Новосибирск очевидец.

Новосибирец поделился с редакцией видео, на которое снял происходящее:

– Вот он – наш герой дня! Не жалея покрышек, тащит, – комментировал оператор за кадром.

На видео видно, что иномарка прицепила к фуре буксировочный трос и пыталась вытащить его из снежной каши. На помощь внедорожнику пришел трактор.

- Еле как, но вытащили фуру, - уточнил мужчина.

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