В городе Обь под Новосибирском проезды к детским садам, поликлинике и школам завалило снегом

Жители Оби массово жалуются на плохую уборку города. Фото: предоставлены Людмилой Приставко.

Утром в понедельник, 30 января, в городе Обь под Новосибирском родители пожаловались на заваленные снегом проходы к детским садам, школам и поликлинике. Местные жители опубликовали фотографии нечищенных дорог в группе «Город Обь Онлайн» в социальной сети «ВКонтакте».

Всю парковку замело возле школы № 2 на Геодезической, 25 – туда не могут подъехать даже автобусы с детьми. Та же ситуация на улице ЖКО Аэропорта – родители не могут подобраться к детскому саду «Солнышко».

– Пешеходный тротуар по улице Шевченко вообще не почищен, в том числе и возле школы № 26. На выходных трактор почистил тротуар до дома № 9 по улице Горького, а дальше – не обязательно. Детская поликлиника вкруговую завалена снегом. Пешком не пройдешь, на коляске тем более не проедешь, – рассказала КП-Новосибирск местная жительница Людмила Приставко.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как область заваливало снегом все выходные.

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