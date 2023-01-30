На трассе «Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий» мужчина погиб в столкновении двух грузовиков. Фото: ГИБДД по НСО.

Смертельное ДТП произошло в Тогучинском районе Новосибирской области рано утром 30 января. Об аварии рассказали в ГИБДД по региону.

– Около 5:10 мужчина 1975 года рождения за рулем Volvo двигался по автодороге К-19Р «Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий» в направлении Новосибирска. По предварительной информации, на 41 км трассы, не справился с управлением, выехал на встречку, где столкнулся с большегрузом «ГАЗ», – уточнили в Госавтоинспекции.

Водитель «ГАЗа» погиб в столкновении. Его личность и возраст еще не установили.

Помощь медиков понадобилась и водителю «Вольво».

На месте смертельной аварии работают экстренные службы.

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