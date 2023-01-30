Поиски 49-летнего мужчины под Новосибирском завершились трагедией

В Новосибирской области найден мертвым 49-летний мужчина, пропавший 3 недели назад. Фото: ЛизаАлерт.

В Новосибирской области завершились поиски 49-летнего мужчины, пропавшего в Искитимском районе 10 января. Об этом сообщили в группе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Мужчина был найден мертвым 29 января. Напомним, он ушел из дома почти 3 недели назад и не вернулся обратно. Тогда в Новосибирской области бушевали морозы ниже – 30 градусов, а дом пропавшего был расположен далеко от населенных пунктов.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что найден мертвым еще один пропавший – 18-летний студент НГТУ.

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