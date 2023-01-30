Пациентов из поселков под Новосибирском отправляют в горбольницу из-за отсутствия эндоскопов

В новосибирскую горбольницу будут эвакуировать людей из поселков с острыми проблемами ЖКТ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителей поселков Новосибирского района и пациентов из Калининского района с острыми проблемами желудочно-кишечного тракта по средам будут перевозить в горбольницу № 1. В местной больнице нет эндоскопа, сообщили в Минздраве региона.

Главному врачу скорой помощи Александру Балабушевичу приказано обеспечить медэвакуацию пациентов с желудочно-кишечными кровотечениями и инородными телами в пищеварительном тракте.

Каждую среду до особого распоряжения Минздрава людей будут эвакуировать нуждающихся в медпомощи со станций Мочище, Иня-Восточная, поселков Ленинский, Витаминка, Новокаменка, Красный Яр, Седова Заимка, Зеленый мыс, Ломовская дача, Степной, Озерный, Садовый, Бибиха, сел Сосновка и Кубовая Новосибирского района.

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