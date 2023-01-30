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НовостиПроисшествия30 января 2023 1:49

В Новосибирске из-за застрявшего в снегу бензовоза перекрыли улицу Ватутина

Его вытаскивали сотрудники ДПС
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске вытащили бензовоз, застрявший в снегу.

В Новосибирске вытащили бензовоз, застрявший в снегу.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новосибирцы пожаловались на перекрытое движение между площадями Труда и Райсовета. Об этом 29 января сообщали в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Причиной перекрытия стал застрявший бензовоз, который помогали вытащить сотрудники ДПС и водитель тягача. После того, как большегруз освободили из снежного плена, движение восстановили.

Напомним, в минувшие выходные из-за снежных завалов на дорогах застревали автомобили скорой помощи, автобусы, фуры и легковые автомобили.

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