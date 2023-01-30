В Новосибирске из-за застрявшего в снегу бензовоза перекрыли улицу Ватутина

В Новосибирске вытащили бензовоз, застрявший в снегу.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Новосибирцы пожаловались на перекрытое движение между площадями Труда и Райсовета. Об этом 29 января сообщали в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
Причиной перекрытия стал застрявший бензовоз, который помогали вытащить сотрудники ДПС и водитель тягача. После того, как большегруз освободили из снежного плена, движение восстановили.
Напомним, в минувшие выходные из-за снежных завалов на дорогах застревали автомобили скорой помощи, автобусы, фуры и легковые автомобили.
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