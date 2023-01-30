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НовостиОбщество30 января 2023 1:34

Скорая помощь застряла в снегу в Дзержинском районе Новосибирска

«Газель» вытащил трактор
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Скорая помощь застряла в снегу в Дзержинском районе Новосибирска. Фото: стоп-кадр.

Скорая помощь застряла в снегу в Дзержинском районе Новосибирска. Фото: стоп-кадр.

На дорогах Новосибирска, заваленных снегом, продолжается транспортный коллапс. Очередная скорая застряла на нечищеной дороге. Произошло это в Дзержинском районе города.

– Вечером 29 января скорая помощь застряла в частном на улице Суркова, – написали в группе «АСТ-54».

По словам очевидцев, колёса с правой стороны скоростью плотностью увязли в снегу. «Газель» вызволил из снежного плена трактор.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала о последствиях снежной бури, бушевавшей в Новосибирске все выходные.

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