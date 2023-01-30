Новосибирск, заваленный снегом, сковали жуткие пробки в 9 баллов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Транспортный коллапс произошел на улицах Новосибирска утром 30 января. Город, заваленный снегом, сковали заторы в 9 баллов. На дорогах жуткие пробки и массовые аварии.

Не проехать по улицам Широкой, Станционной, площади Труда, а также по улицам Ватутина, Станиславского и Котовского. Не проехать по Троллейной, Титова и Немировича-Данченко. Заторы на Сибиряков-Гвардейцев, улицах Новогодней, Блюхера и на Советском шоссе. По Прокопьевской и Комсомольской тоже не проехать. На Октябрьском мосту тоже глухой затор.

На правом берегу пробки на улицах Большевистской, Восход, Выборной, Кирова, Никитина и Бориса Богаткова. Не проехать по проспекту Дзержинского, улицам Объединения и Богдана Хмельницкого.

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