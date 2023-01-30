Город продолжит заметать: в Новосибирске 30 января обещают снежную и ветреную погоду

Погода в Новосибирске будет снежной и ветреной. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

В Новосибирске 30 января продолжит идти снег. Погода будет пасмурной и ветреной, сообщили на сайте Западно-Сибирского УГМС.

Ночью обещают -11...-13, днем – до -10 градусов.

− Временами небольшой снег. На дорогах местами гололедица, снежные заносы, − предупредили синоптики.

Будет дуть юго-западный ветер. Его порывы могут достигать 11 метров в секунду.

Ранее КП-Новосибирск показывала фото и видео снежной бури в Новосибирске.

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