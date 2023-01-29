«Теперь мне названивают коллекторы»: новосибирец взял авто в аренду и получил космический штраф

Сибиряк взял машину на сутки, чтобы решить рабочие вопросы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Житель Новосибирска Евгений Тамилин взял автомобиль в аренду в одной из каршеринговых компаний. Каково было его удивление, когда после этого молодому человеку пришел космический штраф – 110 тысяч рублей за использование ручника.

Евгений оформил услугу 22 января. Взял машину на сутки, чтобы решить рабочие вопросы.

− Ознакомившись с правилами, подписал договор аренды в виде СМС. 23 января мне пришло сообщение на почту со штрафом за дрифт! Хотя я не использовал ручник на данном автомобиле, − рассказал в группе «АСТ-54» сибиряк.

В письме говорится, что причиной наказания стало «опасное вождение, дрифт (применение управляемых заносов), вождение, которое может повредить транспортному средству, третьим лицам». Данная ситуация возмутила Евгения, и он решил позвонить в компанию.

Вот такое письмо пришло новосибирцу. Фото: предоставлено Евгением

Там проверили телематический датчик, отвечающий за поднятие ручника, и сказали – он в исправном состоянии. Штраф сибиряку разрешили оплатить по частям. Первый взнос нужно было сделать в размере 60 тысяч рублей.

− Сказали, что если не оплачу − передадут долг коллекторам. Так они и поступили — теперь мне названивают коллекторы, − пожаловался Евгений.

В комментариях под постом нашлись и другие люди, которые попали в подобную ситуацию. Новосибирцы отметили, что компания любит разводить клиентов на деньги.

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