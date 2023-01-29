В Новосибирске двое мужчин устроили драку в ЖК «Черемушки»

Двое мужчин устроили разборки на территории ЖК «Черемушки» в Новосибирске. Фото: стоп-кадр из видео / АСТ-54

Двое мужчин устроили разборки на территории ЖК «Черемушки» в Новосибирске. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».

Инцидент произошел в воскресенье, 29 января, возле дома по адресу Сержанта Коротаева, 7. Сибиряки повалились в снег и продолжили активно «работать» кулаками. Первое время оппонентов никто не разнимал.

− Несколько людей проходили мимо, пока отважный мужчина не вышел из дома и не разогнал драчунов, − отметили в публикации.

Что не поделили между собой новосибирцы – неизвестно.

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