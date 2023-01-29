«У него были проблемы с учебой и семьей»: что известно о погибшем в Новосибирске студенте НГТУ

У студента НГТУ, которого нашли погибшим в Новосибирске, были проблемы с учебой и семьей. Фото: Лиза Алерт НСО

У студента НГТУ, которого нашли погибшим в Новосибирске, были проблемы с учебой и семьей. Об этом КП-Новосибирск рассказала подруга молодого человека.

− Последний раз мы общались до Нового года. Потом у него были сложности с учебой и не только. И мы на какое-то время замолчали, − отметила в разговоре с КП-Новосибирск девушка. – Внезапно он пропал, думала, что сбежал. А тут такое…

Она добавила, что также у студента были проблемы в семье.

− 11 января он опубликовал пост на своей странице «ВКонтакте». Писал, что ему все надоело − проблемы с семьей и так далее. Прощался. Грустно, я ему звонила до того, как он его выложил. Он не брал трубки, и когда прочитала пост, стала писать всем знакомым и звонить. Но ничего, − отметила подруга погибшего.

Напомним, тело студента обнаружили 28 января на территории одного из садовых обществ. Парень пропал 11 января − ушел из дома и не вернулся.

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