В новосибирском ТЦ мама потеряла пятилетнюю дочку

Девочку искали сотрудники полиции. Фото: Дмитрий ОСПОЛЬСКИЙ

Женщина потеряла 5-летнюю дочку в торговом центре «Река» в Новосибирске. Это произошло в воскресенье, 29 января, сообщил КП-Новосибирск местный житель по имени Дмитрий.

− Пока мама ходила по магазинам, девочка убежала и потерялась в ТЦ. На месте была полиция, − отметил в разговоре с КП-Новосибирск очевидец.

К счастью, вскоре ребенок нашелся целым и невредимым.

КП-Новосибирск обратилась в ГУ МВД России по региону за комментарием.

− Мама подошла к охраннику торгового центра и сообщила, что потеряла пятилетнюю дочку. Охрана, в свою очередь, сообщила об этом наряду полиции. Сотрудники выдвинулись на место. В течение нескольких минут ребенка нашли и вернули маме, − рассказали КП-Новосибирск в МВД.

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