Второй корпус «Мира Термы» построят в Новосибирске

В Новосибирске построят второй корпус оздоровительного центра «Мира Термы».
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новосибирске построят второй корпус оздоровительного центра «Мира Термы». Он будет располагаться на улице Окружной недалеко от первого.
Мэрия Новосибирска уже выдала разрешение на строительство. Об этом говорится в документе, опубликованном на муниципальном портале города.
В здании планируют сделать два этажа – один из них будет подземный. Площадь застройки составит 4,3 тысячи метров квадратных.
Корпус сможет вмещать в себя не более 37 человек.
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