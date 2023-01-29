Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 января 2023 11:04

Второй корпус «Мира Термы» построят в Новосибирске

Мэрия выдала разрешение на строительство
Анастасия ХРОМЫХ
В Новосибирске построят второй корпус оздоровительного центра «Мира Термы».

В Новосибирске построят второй корпус оздоровительного центра «Мира Термы».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске построят второй корпус оздоровительного центра «Мира Термы». Он будет располагаться на улице Окружной недалеко от первого.

Мэрия Новосибирска уже выдала разрешение на строительство. Об этом говорится в документе, опубликованном на муниципальном портале города.

В здании планируют сделать два этажа – один из них будет подземный. Площадь застройки составит 4,3 тысячи метров квадратных.

Корпус сможет вмещать в себя не более 37 человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber