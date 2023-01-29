В Новосибирске компания устроила разборки с пистолетом

Разборки с пистолетом произошли на улице Большевистской в Новосибирске. Фото: стоп-кадр из видео АСТ-54

Разборки с пистолетом произошли на улице Большевистской в Новосибирске. Об этом сообщил очевидец в группе «АСТ-54».

В центре истории оказался водитель «Мерседеса». Как рассказал автор публикации, именно он достал оружие. Предположительно, произошло все из-за дорожного конфликта.

Вместе с водителем иномарки было еще несколько человек. После разборок они сели в автомобиль и уехали.

В комментариях местные жители отметили, что парень за рулем «Мерседеса» неоднократно нарушал ПДД и демонстрировал агрессивный стиль вождения.

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