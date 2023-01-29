Под Новосибирском простятся с погибшим на СВО военнослужащим Андреем Коренновым

Траурная церемония пройдет в Татарске.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Новосибирской области простятся с погибшим в зоне спецоперации на Украине военнослужащим Андреем Коренновым. Об этом сообщили на сайте администрации Татарского района.
Траурная церемония состоится в понедельник, 30 января, в Татарске.
− Прощальная церемония будет проходить с 10:00 до 12:00, траурный митинг в 12:00, − уточнили в администрации.
Прощание пройдет в районном доме культуры «Родина», расположенном по адресу улица Ленина, 94.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер