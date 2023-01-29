Под Новосибирском простятся с погибшим на СВО военнослужащим Андреем Коренновым

Траурная церемония пройдет в Татарске. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Новосибирской области простятся с погибшим в зоне спецоперации на Украине военнослужащим Андреем Коренновым. Об этом сообщили на сайте администрации Татарского района.

Траурная церемония состоится в понедельник, 30 января, в Татарске.

− Прощальная церемония будет проходить с 10:00 до 12:00, траурный митинг в 12:00, − уточнили в администрации.

Прощание пройдет в районном доме культуры «Родина», расположенном по адресу улица Ленина, 94.

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