«Во-первых, сели ровно!»: жительница Новосибирска пожаловалась на хамское поведение охранника «Сан Сити»

Сибирячка столкнулась с охранником-хамом в «Сан Сити». Фото: Алёна ПЯТЕНОК

Жительница Новосибирска рассказала о том, что столкнулась с охранником-хамом в «Сан Сити». Отзыв она опубликовала на «Флампе».

Все произошло вечером 27 января. Девушка вместе с сестрой пришла прогуляться по магазинам. В какой-то момент она почувствовала себя нехорошо – упал сахар в крови.

Сибирячки уселись на скамейку на втором этаже. Автор отзыва облокотилась на сестру, пытаясь немного прийти в себя. Вскоре к ним подошел охранник.

− Он ехидно начал спрашивать: «Все хорошо? Не вызвать скорую?», на что мы вежливо отказались. После охранник начал общаться с нами на повышенных тонах, как с детьми: «Во-первых, сели ровно, во-вторых, не облокачиваемся!», − вспоминает местная жительница.

Ее сестра попросила не разговаривать с ними таким тоном, но охранник не мог остановиться. За девушек вступился посторонний человек – это еще сильнее вывело мужчину из себя. Он начал кричать, чтобы посетитель шел дальше и не вмешивался.

Такое поведение возмутило сибирячку. Она выразила надежду на то, что с охранником-хамом проведут беседу.

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