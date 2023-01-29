Фура застряла посреди дороги в Советском районе Новосибирска

Застрявшая посреди дороги фура заблокировала движение на ОбьГЭСе. Фото: стоп-кадр из видео / АСТ-54

Застрявшая посреди дороги фура заблокировала движение на ОбьГЭСе. Это произошло в воскресенье, 29 января, на улице Приморской.

− Тягач не может сдвинуться с места, образовалась пробка в сторону Советского шоссе, − сообщили в группе «АСТ-54».

Помочь большегрузу попытался водитель внедорожника. Он прицепил трос к фуре, собираясь попробовать ее вытянуть.

Ранее КП-Новосибирск писала, что из-за обильного снегопада улицы города превратились в непреодолимое препятствие. Так, в сугробах на Плющихинском жилмассиве застряли автомобили скорой помощи и детской реанимации.

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