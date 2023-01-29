Глава СК Бастрыкин заинтересовался историей с избиением второклассницы в новосибирской школе

Ученица второго класса получила ногой в лицо от своей одноклассницы.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Глава СК Александр Бастрыкин заинтересовался историей, которая произошла в школе №94 в Ленинском районе Новосибирска. Там ученица второго класса получила ногой в лицо от своей одноклассницы.
Как пишет «Сибкрай», конфликт между двумя девочками начался давно. Школьницы постоянно задирали друг друга. Однажды во время очередной перепалки пострадавшая обозвала оппонентку и ее мать.
− Одноклассница пришла домой и передала это маме. Ее мать записала мне голосовые сообщения. Я была на работе, о конфликте еще не знала. Эта мать мне сказала, что вырвет язык моему ребенку. Матом, − пожаловалась мама пострадавшей девочки Екатерина.
Женщина написала заявление в полицию об угрозах. Но уголовное дело возбуждать отказались, так как не нашли состава преступления в полученных сообщениях.
Через несколько дней дочь Екатерины пришла домой заплаканная. Школьница рассказала, что сначала одноклассница спустила с лестницы ее вещи, и когда она начала их поднимать – получила удар в лицо. Из-за травли и насмешек со стороны одноклассников ребенок теперь не хочет ходить в школу.
Екатерина написала обращение председателю СК России Александру Бастрыкину. Ответ не заставил себя долго ждать.
− Председатель СК РФ Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Бадулину А.Н. представить доклад о происшествии с несовершеннолетними. Следственными органами СК России по Новосибирской области организована процессуальная проверка по данному факту, − сообщили в Следкоме.
Новосибирским следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер