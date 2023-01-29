Глава СК Бастрыкин заинтересовался историей с избиением второклассницы в новосибирской школе

Ученица второго класса получила ногой в лицо от своей одноклассницы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава СК Александр Бастрыкин заинтересовался историей, которая произошла в школе №94 в Ленинском районе Новосибирска. Там ученица второго класса получила ногой в лицо от своей одноклассницы.

Как пишет «Сибкрай», конфликт между двумя девочками начался давно. Школьницы постоянно задирали друг друга. Однажды во время очередной перепалки пострадавшая обозвала оппонентку и ее мать.

− Одноклассница пришла домой и передала это маме. Ее мать записала мне голосовые сообщения. Я была на работе, о конфликте еще не знала. Эта мать мне сказала, что вырвет язык моему ребенку. Матом, − пожаловалась мама пострадавшей девочки Екатерина.

Женщина написала заявление в полицию об угрозах. Но уголовное дело возбуждать отказались, так как не нашли состава преступления в полученных сообщениях.

Через несколько дней дочь Екатерины пришла домой заплаканная. Школьница рассказала, что сначала одноклассница спустила с лестницы ее вещи, и когда она начала их поднимать – получила удар в лицо. Из-за травли и насмешек со стороны одноклассников ребенок теперь не хочет ходить в школу.

Екатерина написала обращение председателю СК России Александру Бастрыкину. Ответ не заставил себя долго ждать.

− Председатель СК РФ Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Бадулину А.Н. представить доклад о происшествии с несовершеннолетними. Следственными органами СК России по Новосибирской области организована процессуальная проверка по данному факту, − сообщили в Следкоме.

Новосибирским следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

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