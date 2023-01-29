«Это настоящее чудо»: у подстреленного под Новосибирском хаски нашлись хозяева

Под Новосибирском живодеры подстрелили хаски по кличке Марти. Фото: @help_husky_nsk

Под Новосибирском живодеры подстрелили хаски по кличке Марти. Волонтеры начали выхаживать бедное животное и вскоре узнали, что собаку ищут хозяева.

История, у которой должен быть счастливый конец, опубликована в Телеграм-канале «Группы помощи ездовым собакам в Новосибирске». В субботу, 28 января, в поселке Тулинский под Новосибирском была замечена истекающая кровью собака. Волонтеры выяснили, что кто-то стрелял в нее – отверстия от пуль виднелись на морде и на лапке.

В глаза сразу бросилось то, что животное выглядело чистым и ухоженным. Однако возможности тратить время на поиски хозяев не было – хаски мог умереть.

Беднягу повезли в клинику и открыли сбор на его лечение. Но через пару часов сбор был остановлен.

− Друзья, это настоящее чудо, у Марти нашлись владельцы, ему 10 лет, и его любят и ждут дома. Впервые убежал мальчик и вот так неудачно… Сбор остановлен, все дальнейшее лечение владельцы берут на себя! – отметили в публикации.

Вчера Марти сделали операцию – из его тела достали три пули. Остается надеяться, что пушистый пациент быстро пойдет на поправку.

А еще волонтеры хотят найти очевидцев происшествия. Они считают, что живодеры должны понести наказание.

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