Отличившихся на СВО сотрудников Росгвардии наградили в Новосибирске

В Новосибирске наградили сотрудников Росгвардии, которые отличились в зоне спецоперации на Украине. Фото: «Росгвардия. Сибирский округ»

В Новосибирске наградили сотрудников Росгвардии, которые отличились в зоне спецоперации на Украине. Награды военнослужащим вручил командующий Сибирским округом войск национальной гвардии РФ генерал-лейтенант Николай Марков.

Бойцы получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также медали Суворова и Жукова, сообщили в группе «Росгвардия. Сибирский округ».

− Обращаясь к личному составу, генерал-лейтенант Николай Марков подчеркнул, что они с честью и достоинством выполнили свой воинский долг, − говорится в публикации.

Командующий Сибирским округом войск национальной гвардии РФ отметил, что при выполнении боевых задач росгвардейцы продемонстрировали смелость, высокий уровень профессионализма и решительность.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber