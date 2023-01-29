Отличившихся на СВО сотрудников Росгвардии наградили в Новосибирске

В Новосибирске наградили сотрудников Росгвардии, которые отличились в зоне спецоперации на Украине. Фото: «Росгвардия. Сибирский округ»
В Новосибирске наградили сотрудников Росгвардии, которые отличились в зоне спецоперации на Украине. Награды военнослужащим вручил командующий Сибирским округом войск национальной гвардии РФ генерал-лейтенант Николай Марков.
Бойцы получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также медали Суворова и Жукова, сообщили в группе «Росгвардия. Сибирский округ».
− Обращаясь к личному составу, генерал-лейтенант Николай Марков подчеркнул, что они с честью и достоинством выполнили свой воинский долг, − говорится в публикации.
Командующий Сибирским округом войск национальной гвардии РФ отметил, что при выполнении боевых задач росгвардейцы продемонстрировали смелость, высокий уровень профессионализма и решительность.
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