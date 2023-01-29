На ремонт светофоров в Новосибирске выделили более семи миллионов рублей

Более семи миллионов рублей выделили на ремонт светофоров в Новосибирске. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Более семи миллионов рублей выделили на ремонт светофоров в Новосибирске. Информация об электронном аукционе размещена на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает МБУ Городской центр организации дорожного движения. Подрядчику предстоит в течение года обслуживать и ремонтировать 148 светофорных объектов города.

По условиям контракта подрядчик должен будет каждый месяц протирать линзы светофоров, осматривать кабели и проверять переключатели, раз в полгода – чистить секции от пыли и грязи и выполнять другие виды работ. Обязательное условие – записывать результаты проверок в журнал осмотра технических средств.

− Источником финансирования исполнения контракта является бюджет города Новосибирска на 2023 года, − отметили на сайте.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 3 февраля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber