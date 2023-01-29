Снегопады продолжаются: Новосибирск 29 января ждет похолодание и снежные заносы

Новосибирск не отпускают метели. Фото: Надежда КАСЬЯНОВА

В воскресенье, 29 января, ветер в Новосибирске немного утихнет, а температура опустится на пару градусов. Снегопады продолжатся, сообщают синоптики.

– Облачно с прояснениями, небольшой снег. На дорогах местами гололедица, снежные заносы, – предупреждают в Западно-Сибирском гидрометцентре.

Станет холоднее. Ночью температура опустится до – 12 градусов, днем будет от – 8 до – 10 градусов. Средняя скорость ветра ночью – от 7 до 12 метров в секунду, днем – от 4 до 9.

Сервис «Яндекс Погода» прогнозирует наибольшее усиление осадков утром и днем, с 10 до 13 часов. Снег будет идти весь день.

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