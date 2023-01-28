«Тротуара нет, снег выпал выше колена»: новосибирцы не могут выехать из дома из-за снежных завалов

Жители частного сектора в Новосибирске оказались отрезаны от города из-за редкой уборки дорог. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске жители частного сектора в Дзержинском районе оказались отрезаны от города из-за того, что дороги никто не расчищает от снега. Они записали видео, в котором описывают ситуацию с уборкой на выезде с улиц Николая Мейсака и Защитников Отечества.

– Справа, слева тротуара нет, идём по проезжей части. Вот как в случае, если загорится что-то, сюда будет заезжать пожарная машина? Или скорая? Все пешком ходят, на работу люди не могут выехать – это нормально? – возмущается местный житель, задаваясь вопросам, куда идут средства на уборку дорог.

Это видео в редакцию КП-Новосибирск прислала читательница Светлана Кремешкова.

– Сегодня уже снег выпал выше колена. К утру будет по пояс. Последний раз у нас чистили 14 января в 22 часа, и на этом всё. И так каждый год. Я из дома последний раз смогла выехать 15 января. Это невыносимо! – рассказала КП-Новосибирск Светлана.

КП-Новосибирск направила запрос в мэрию города с просьбой уточнить, что происходит с уборкой снега на этих территориях, и почему муниципалитет не справляется со снегопадами.

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