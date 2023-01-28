Актер Евгений Гришковец встретился с участниками СВО в новосибирском военном госпитале

В Новосибирск прилетел Евгений Гришковец, чтобы встретиться с участниками спецоперации. Фото: стоп-кадр Минобороны РФ.

В Новосибирске актер и режиссер Евгений Гришковец встретился с участниками спецоперации в военном госпитале ЦВО. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

Драматург представил несколько авторских рассказов, продемонстрировал пантомиму, ответил на вопросы бойцов, поговорил про любовь и раздал автографы.

– Спасибо, что позволили немножко разнообразить и раскрасить ваш будний день, – подвел итоги встречи Евгений Гришковец.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как в новосибирский военный госпиталь к участникам спецоперации приехали артисты цирка.

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