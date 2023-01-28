Два автомобиля скорой помощи застряли в снегу в Новосибирске

В Новосибирске автомобилям скорой помощи понадобился тягач из-за снегопада. Фото: Инцидент Новосибирск.

В субботу, 28 января, в Новосибирске во время снегопада в сугробах на Плющихинском жилмассиве застряли автомобили скорой помощи и детской реанимации. Об этом сообщили в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

– Реанимация выбралась самостоятельно, но бригаде пришлось пробираться пешком 6 подъездов в обе стороны по сугробам, – рассказал очевидец.

Инцидент произошел на улице Высоцкого, 42/3. Свидетель происшествия отметил, что машину скорой помощи не получилось вытащить из снега, водителю пришлось вызывать тягач.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что горожанам самим пришлось убирать снег на улицах.

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