Незапланированный субботник: новосибирцы сами убирают снежные завалы на улицах города

В Новосибирске жильцы домов сами вышли на уборку снега. Фото: предоставлено Светланой Каверзиной / Инцидент Новосибирск.

В субботу, 28 января, новосибирцы объединились в группы и вышли во дворы с лопатами, чтобы помочь дорожным службам справиться с непослушными осадками. Снежная буря метет весь день, а синоптики прогнозируют, что она продлится все выходные.

– Люди сами себе дороги чистят, чтобы хоть как-то выехать, – рассказал в группе «Инцидент Новосибирск» свидетель одного из таких добровольческих порывов в Калининском районе.

Депутат Светлана Каверзина на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказала о встрече с другими активными жильцами дома в микрорайоне «Щ» Советского района.

– На Иванова, 5 вижу, народ высыпал, дружно откапывают парковку, – сообщила депутат.

В том же районе местный житель Григориан Таврический заметил компанию людей, которые расчищали снег на лестнице.

Жители Академгородка расчищают лестницу. Фото: предоставлено Григорианом Таврическим.

– Ребята не стали дожидаться дворников и взяли инициативу (лопаты) в свои руки, – подписал он фото.

Снег разгребают и в районах Новосибирской области – весь регион завален сугробами, а из-за метели приходится чистить дороги несколько раз за день.

Напомним, снег стал основной проблемой города в эту субботу. Как бы ни старались дорожники, техника не справляется с круглосуточным снегопадом, а дворников на каждый квадратный метр не хватит. Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как город замело утром 28 января.

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