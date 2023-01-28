Снежная буря ни при чем: в мэрии Новосибирска объяснили дыру на крыше дома на Красном проспекте

В мэрии объяснили дыру в крыше дома в центре Новосибирска. Фото: АСТ-54.

Крыша многоквартирного дома на Красном проспекте, 74 не падала из-за ветра 28 января. Об этом сообщили в Telegram-канале мэрии Новосибирска «МЭР_и_Я».

– По информации департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска, в этом доме с 26 января, в четверг, начат ремонт кровли, – объяснили в пресс-центре.

Как уточнили в мэрии, специалисты проверили состояние кровли. По итогам проверки оказалось, что ветер не нанес крыше дома никаких повреждений. Такой внешний вид вызван ремонтными работами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber