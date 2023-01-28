«Боялись, что буду ругать»: завершились поиски двух пропавших братьев в Новосибирске

В Новосибирске нашлись двое пропавших братьев. Фото: предоставлено Ольгой.
В субботу, 28 января, родительские чаты и группы Первомайского района заполнили сообщения о двух пропавших братьях 6 и 8 лет. Тревогу забила мама, которая ждала детей домой еще к 12 часам.
После обеда уже были сформированы поисковые группы из воспитателей, учителей и добровольцев – все обыскивали район в поисках сбежавших детей. Но все разрешилось благополучно.
– Они играли в куче снега почти рядом с домом, у гаражей. Их нашла воспитательница, – рассказала КП-Новосибирск мама мальчиков Ольга. – Боялись, что я их ругать буду, и убежали.
Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что братья перепугали маму, не вернувшись домой с занятий вовремя.
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