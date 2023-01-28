Новосибирский бизнесмен заявил свои права на бренд «Love is…» из прошлого века

В Новосибирске бизнесмен попытался отстоять права на бренд Love is. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Владелец интернет-магазина vsemayki.ru Василий Левченко попался на незаконном использовании бренда комиксов и вкладышей в жвачке «Love is…». Как сообщает «Новая Сибирь», бизнесмен попытался доказать, что он начал использовать товарный знак раньше правообладателя.

Иск в Арбитражный суд Новосибирской области подала компания из Нидерландов, позиционирующая себя владельцем бренда. Ее представители доказали нарушение прав, сделав скриншоты с сайта и оформив заказ с футболками «Love is…».

Одновременно с этим Левченко убеждал суд по интеллектуальным правам, что бренд в России в качестве вкладышей начали использовать еще в 90-х, до момента его регистрации голландцами в 2014 году.

Однако бизнесмену напомнили полувековую историю бренда. Комиксы еще в 70-х начала рисовать новозеландская художница Ким Касали. В итоге Левченко проиграл оба суда, и с него взыскали около 1,4 миллиона рублей. Кроме того, в 2020 году его штрафовали на 5,2 миллиона рублей за использование образа Ждуна на своей продукции.

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