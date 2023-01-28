«Я строго крикнула, они убежали»: в Новосибирске два брата 6 и 8 лет не вернулись домой из гимназии

Два брата напугали маму тем, что не вернулись после школы домой. Фото: предоставлены Ольгой.

В Первомайском районе Новосибирска пропали два брата. 6-летний и 8-летний мальчики с утра 28 января как обычно ушли на занятия, но домой не вернулись. Как рассказала КП-Новосибирск мама мальчиков Ольга, она ждала их из гимназии № 8 примерно в 12 часов.

– Они не пришли. Утром один собрался в гимназию, другой – на самбо. Всё было хорошо, они вместе вышли из дома, также вместе ушли из гимназии. Их видели родители и ребята, – сообщила Ольга.

Но ребята решили сменить направление. В последний раз их заметила мама, которая начала беспокоиться и пошла искать своих детей около 13:00.

– Они были во дворе возле Берёзовой, 7/1. Там пятиэтажки и снежные кучи навалены. Вот на одном из сугробов они и были. Я строго крикнула. Пока до кучи этой дошла – их уже и след простыл. В какую сторону они убежали, я не видела, – призналась мама пропавших мальчиков.

После этого женщина забила тревогу, ведь раньше таких инцидентов не было.

Один из братьев одет в оранжевую куртку и красную шапку, другой – в синюю куртку, синюю шапку с белым узором и черные штаны. У мальчиков с собой голубой мешок для обуви, портфель-папка с книгами и сумка с формой.

Обновлено: дети нашлись.

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