Психолог рассказала, как бороться с вредными привычками детей

Психолог рассказала, что делать с вредными привычками детей.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Когда ребенок грызет ногти или ковыряет в носу, родителям ни в коем случае нельзя его запугивать. Об этом рассказала NEWS.ru детский психолог Наталья Наумова.
Вместо этого полезнее будет обратить внимание чада на наличие такой проблемы, сходить вместе к психологу. Некоторые подобные привычки могут говорить о тревожности ребенка из-за личных травм или поведения родителей.
Взрослые должны объяснить ребенку, что они в детстве тоже так делали, и вместе обсудить, как избавиться от этой привычки.
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