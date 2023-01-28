Психолог рассказала, как бороться с вредными привычками детей

Психолог рассказала, что делать с вредными привычками детей. Фото: Олег УКЛАДОВ

Когда ребенок грызет ногти или ковыряет в носу, родителям ни в коем случае нельзя его запугивать. Об этом рассказала NEWS.ru детский психолог Наталья Наумова.

Вместо этого полезнее будет обратить внимание чада на наличие такой проблемы, сходить вместе к психологу. Некоторые подобные привычки могут говорить о тревожности ребенка из-за личных травм или поведения родителей.

Взрослые должны объяснить ребенку, что они в детстве тоже так делали, и вместе обсудить, как избавиться от этой привычки.

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