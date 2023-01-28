Город застыл: из-за метелей Новосибирск сковали девятибалльные пробки и взлетели цены на такси

Улицы Новосибирска сковали 9-балльные пробки. Фото: Виктория МИНАЕВА

В снежную субботу, 28 января, водители в Новосибирске застряли в 9-балльных пробках. Дороги замело бурей, а спецтехника не справилась с объемами выпавших осадков.

Автомобили буксуют в снежной каше, а на тротуарах растут сугробы. Как сообщили читатели КП-Новосибирск, из-за ситуации на дорогах подскочили цены на такси.

– Проехать 4 километра из одного района в другой сегодня стоит 440 рублей! Обычно около 200, по утрам в районе 300 рублей, – анонимно сообщила КП-Новосибирск клиентка такси. – Вызвала машину, она якобы приехала, я вышла, простояла 10 минут, такси так и не было. Наверное, потому что дороги замело, ехать трудно и долго.

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