Доброволец из Новосибирской области Кудрявцев погиб на СВО, спасая боевых товарищей

В Новосибирской области простились с добровольцем, который пожертвовал жизнью, чтобы спасти боевых товарищей. Фото: Пресс-служба администрации Сузунского района / Юлия Пыхалова.

В субботу, 28 января в Сузунском районе простились с участником спецоперации Николаем Кудрявцевым. Он работал на маслосырзаводе, а в начале СВО решил пойти добровольцем, не дожидаясь призыва.

Попрощаться с земляком в местный дом культуры пришли несколько сотен жителей района. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

Николай Кудрявцев погиб в ходе выполнения задач на территории ЛНР, спасая боевых товарищей. Военнослужащего представили к государственной награде.

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