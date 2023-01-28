Снежная буря сорвала крышу с дома в центре Новосибирска

В центре Новосибирска ветер содрал часть крыши с дома. Фото: АСТ-54.

В ночь на субботу, 28 января, в Новосибирске мощный порыв ветра содрал часть кровли с дома на Красном проспекте, 74. Об этом сообщили в группе АСТ-54 в социальной сети «ВКонтакте».

Часть крыши упала на землю. С утра рабочие приступили к реставрации кровли.

Утром рабочие начали восстанавливать кровлю. Фото: АСТ-54.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как снегом замело салон трамвая.

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