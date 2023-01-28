В ГИБДД ищут свидетелей наезда на двух школьников в Новосибирске. Фото: предоставлено родственницей пострадавшего
В ГИБДД ищут свидетелей наезда на двух школьников в Новосибирске. Напомним, ДТП случилось на перекрестке улиц Дачной и Дуси Ковальчук около семи часов вечера 23 января.
Двое мальчиков переходили дорогу по пешеходному переходу, когда их едва не сбила машина. Как ранее рассказывала КП-Новосибирск мама одного из пострадавших детей, одному из мальчиков машина все-таки наехала на ногу. Водитель, однако, не потрудился остановиться и проверить, все ли в порядке с детьми, и просто уехал.
Сейчас его ищет ГИБДД, чтобы привлечь к административной ответственности. Однако на видео с камеры наблюдения не разобрать номера машины. Поэтому ГИБДД просит всех, кто был свидетелем случившегося или знает что-либо о произошедшем, сообщить об этом. Вы можете связаться с нами по номеру телефона редакции 8-923-145-11-03.
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