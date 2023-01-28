Водителя раздавило в кабине: в Новосибирске грузовик с поднятым кузовом врезался в мост и перевернулся

Водителя буквально сплющило в кабине. Фото: ГИБДД Новосибирска.
Утром в субботу, 28 января, на улице Ипподромской 40-летнего водителя грузовика расплющило в кабине, прижатой к пролету моста. Инцидент произошел в 6:35, сообщили в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.
Грузовик перевернулся, кабина вздернулась наверх. Фото: ГИБДД Новосибирска.
Водитель грузовика Isuzu погиб в сжатой кабине, когда попытался проехать под железнодорожным мостом в сторону площади Инженера Будагова. Грузовик перевернулся и вытолкнул кабину наверх, в пролет моста.
Проезд перекрыли, заблокировано три ряда. На месте работает следственно- оперативная группа полиции.
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