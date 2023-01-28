Пустите к маме! Новосибирцы сняли трогательное видео с утенком, который не может попасть в вольер

Утенок изо всех сил пытался попасть к маме. Фото: Анна Новикова

Посетители новосибирского зоопарка стали свидетелями одновременно трогательной и при этом довольно забавной сцены. Ее сняла на видео постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова.

На кадрах ролика видно, как маленький утенок изо всех сил пытается прорваться в вольер, где находятся его мама и сородичи. Он пытается перегрызть пластиковую сетку и забраться к на нее сверху, но материал все никак не поддается малышу.

Бежать на выручку утенку сородичи не спешат. Ведь на самом деле его проблема решается довольно просто: вольер с непокорной сеткой нужно было всего лишь обойти с другой стороны.

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