В Новосибирской области поставили на паузу реновацию военного городка

В Новосибирске пока не собираются строить новые школы, детсады в Военном городке или превращать его в музейный квартал.
Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирской области временно остановили проект по реконструкции Военного городка № 17. Об этом сообщил в ТАСС министр строительства региона Алексей Колмаков.
Он рассказал, что министерство обороны поставило на паузу этот проект в конце 2022 года, и его реализация будет отложена на неопределенный срок.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что после вмешательства главы СКР Бастрыкина в городке восстановили памятник 85-й Ленинградско-Павловской дивизии.
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