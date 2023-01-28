Новосибирская область вложила почти миллиард рублей в восстановление Беловодского района ЛНР

Новосибирская область отдала почти миллиард рублей на восстановление Беловодского района. Фото: Telegram-канал Анатолия Локтя.

В Новосибирской области за 2022 год потратили почти миллиард рублей на восстановление новых территорий Российской Федерации. Об этом сообщил в ТАСС министр строительства региона Алексей Колмаков.

В основном новосибирские специалисты занимались восстановлением инфраструктуры подшефного области Беловодского района ЛНР. 49 объектов отремонтировали, модернизировали и установили новое оборудование во время подготовки к отопительному периоду.

К новому учебному году благодаря поддержке Новосибирской области были отремонтированы и укомплектованы 12 школ и 8 детских садов.

Кроме того, в планах у регионального Минстроя – восстановить квартал в Мариуполе возле «Азовстали». В 2023 году специалисты начнут восстанавливать центральную больницу Беловодска и один из блоков Казачьего корпуса.

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