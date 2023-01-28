«У нее дети погибли, а она танцует»: появились шокирующие подробности о матери двоих детей, погибших на пожаре в Первомайке

Маму погибших детей отпустили из зала суда. Фото: скриншот из видео «АСТ-54»/соцсети

В Новосибирске избрали меру пресечения для матери двоих детей, погибших на пожаре в Первомайке. Заседание прошло 27 января: следствие настаивало на отправке ее в СИЗО, однако женщину освободили в зале суда.

Напомним, трагедия произошла 20 декабря 2022 года. Мама годовалой девочки и двухлетнего мальчика ушла по делам, оставив детей на 19-летнюю подругу. Та иногда за ними приглядывала. Однако в этот раз няне тоже нужно было отлучиться: сходить в салон на реснички. 19-летняя девушка оставила детей одних. В квартире случился пожар, унесший жизни малышей.

Няне предъявили обвинения по статье 109 УК РФ за причинение смерти по неосторожности. Девушке грозит до 4 лет тюрьмы. Сейчас она находится в СИЗО. А мать детей обвиняют сразу по двум статьям: 125 УК РФ за оставление в опасности и 156 УК РФ за неисполнение родительских обязанностей. По версии следствия, она знала, что няня бросила детей одних в квартире и не торопилась туда. И в целом — уже не в первый раз оставляла малышей одних.

Знакомые семьи рассказали КП-Новосибирск, что в ночь накануне суда, где ей должны были избрать меру пресечения после гибели ее детей, видели женщину в ночном клубе.

— У нее была сторис, где она вполне весело проводит время в клубе. У нее двое детей погибли, завтра суд, а она — пляшет, — рассказали КП-Новосибирск знакомые.

Как ранее пояснил КП-Новосибирск помощник прокурора Первомайского района Павел Федченко, после отказа суда поместить женщину в СИЗО ей могут избрать меру пресечение в виде подписки о невыезде.

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