«Оторвалась люстра, продырявился потолок»: в Новосибирске квартиру на Добролюбова затопило кипятком

В Новосибирске квартиру на улице Добролюбова затопило кипятком. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске квартиру на улице Добролюбова затопило кипятком. Инцидент произошел в пятницу, 27 января. О произошедшем рассказали в соцсетях местные жители. И по их словам, происходит такое уже не впервые.

— В квартире на Добролюбова, 207, прорвало трубу отопления. Спустя месяц после такого же случая, с потолка снова пошёл кипяток, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

Как рассказывают сами жильцы затопленной квартиры, из-за прорыва у них оторвалась от крепления люстра и порвался натяжной потолок, а горячая вода хлынула прямо в комнату.

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