«Отремонтировали 424 дома»: глава Центрального округа Канунников рассказал, как изменился округ за 10 лет

Глава Центрального округа Канунников рассказал, как тот изменился за 10 лет. Фото: ЧС-ИНФО

Десять лет назад 1 февраля была образована администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам. Глава администрации Сергей Канунников рассказал о достижениях и планах округа к его юбилею.

— Оглядываясь на прошедшее десятилетие, могу сказать, что жизнь новосибирцев стала комфортнее. Посмотрите, к примеру, насколько больше стало тротуаров, хороших дорог, детских и спортивных площадок во дворах. Но, конечно, есть и проблемы, которые давно хотелось бы решить: в частности, наличие ветхого, аварийного жилья, — пояснили Сергей Канунников в беседе с ЧС-ИНФО.

В Центральном округе 1814 многоквартирных домов, за десять лет капитально отремонтировали 424 из них. Также стоит проблема дорог. По словам Канунникова, изношенность магистралей на отдельных участках доходит до 70%.

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