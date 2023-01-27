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НовостиОбщество27 января 2023 18:16

«Отремонтировали 424 дома»: глава Центрального округа Канунников рассказал, как изменился округ за 10 лет

Глава Центрального округа Канунников рассказал, как тот изменился за 10 лет
Надежда КАСЬЯНОВА
Глава Центрального округа Канунников рассказал, как тот изменился за 10 лет. Фото: ЧС-ИНФО

Глава Центрального округа Канунников рассказал, как тот изменился за 10 лет. Фото: ЧС-ИНФО

Десять лет назад 1 февраля была образована администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам. Глава администрации Сергей Канунников рассказал о достижениях и планах округа к его юбилею.

— Оглядываясь на прошедшее десятилетие, могу сказать, что жизнь новосибирцев стала комфортнее. Посмотрите, к примеру, насколько больше стало тротуаров, хороших дорог, детских и спортивных площадок во дворах. Но, конечно, есть и проблемы, которые давно хотелось бы решить: в частности, наличие ветхого, аварийного жилья, — пояснили Сергей Канунников в беседе с ЧС-ИНФО.

В Центральном округе 1814 многоквартирных домов, за десять лет капитально отремонтировали 424 из них. Также стоит проблема дорог. По словам Канунникова, изношенность магистралей на отдельных участках доходит до 70%.

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