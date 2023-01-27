В Алтайском крае под суд пойдет женщина, забившая экс-супруга сковородкой до смерти

Женщине грозит до 15 лет тюрьмы.
Фото: Иван ВИСЛОВ
В Алтайском крае под суд пойдет 36-летняя жительница одного из сёл Мамонтовского района. Ее обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Женщина избила экс-супруга сковородкой.
— Вечером 3 декабря 2021 года во время ссоры с бывшем мужем экс-супруга схватила с плиты сковороду и несколько раз ударила его по голове и телу. 40-летнего мужчину госпитализировали на следующий день. Он скончался в больнице спустя несколько месяцев, — сообщил amic.ru со ссылкой на Следственный комитет по Алтайскому краю.
В ведомстве уточнили, что бывшие супруги скандалили постоянно. И часто во время ссор доходило до рукоприкладства. В этот раз ссора привела к уголовной ответственности. Женщине грозит до 15 лет колонии.
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