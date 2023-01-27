«Смешно же»: в Новосибирске восьмиклассница устроила годовалому ребенку фотосессию с пивом

Фотографировала ребенка его сестра. Фото: соцсети.

В соцсетях появились фото маленького ребенка: он держат в руках банку с пивом, а рядом - подпись: «Вот дети пошли». Как удалось выяснить корреспондентам КП-Новосибирск, автор этих снимков - новосибирская восьмиклассница.

- На снимке - мой брат, ему год. Был мой день рождения, он просто взял пустую банку, пришел ко мне в комнату, и я решила его сфотографировать. Смешно же! А сразу после того, как сделала снимки, банку забрала, - объяснила КП-Новосибирск школьница. - С малышом всё хорошо!

Как уверяет восьмиклассница, родители фото с ребенком и пивом видели и отнеслись к ним спокойно.

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