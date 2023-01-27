«Душа аж выпрыгивает»: разгадана тайна статуи грозного ангела, выкопанного из-под земли

Статуя ангела с мечом и щитом, якобы найденная в Линево, оказалась фейком. Фото: телеграм-канал @djiikey

Жители поселка Линево под Новосибирском начали пересылать друг другу видео со статуей ангела, которую якобы откопали на местном угольном разрезе. Теории откуда взялся каменный воитель с мечом и щитом были одна безумнее другой. Дошло до предположений о том, что статуя связана с известным и загадочным орденом Тамплиеров.

— Разрыли экскаватором такую... Эмоций просто не рассказать. Душа куда-то аж упрыгивает, — говорит мужчина в видеоролике.

Однако правда оказалась прозаичнее. Во-первых, статую нашли не в Новосибирской области, а в Якутии. Во-вторых, она не имеет за своими плечами сотни лет истории и никакой мистики в находке нет — ее создал один из работников Эльгинского месторождения. И в-третьих, бесхозная статуя давно пылилась в поселке вахтеров, пока те не решили пошутить.

— Это никакой не артефакт каких-то тамплиеров, как пишут в интернете. Это работа сотрудника месторождения. Есть у нас такие одаренные люди, которые создают такие вещи для себя. Откуда взялась эта утка про находку, не понятно. Кто-то придумал, а журналисты поверили. Эльга — это вообще место талантливых людей, — сообщила руководитель пресс-службы «ЭЛСИ» Анастасия Харитонова.

Вот так, благодаря умельцу-вахтовику и его коллегам шутникам, статуя ангела с мечом и щитом стала в своем роде фейком.

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