В новосибирский ресторан вызвали ГБР из-за мужчины, хотевшего выпить с чихуа-хуа

Мужчина пришел в ресторан с собачкой. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирске в ресторане GUSI в Академгородке вечером 27 января пришлось вызывать ГБР из-за конфликта с посетителем. Мужчина пришел в бар вместе с маленькой собачкой, что было запрещено правилами.

— Этот мужчина — наш постоянный клиент. В этот раз он зашел с небольшой собачкой, и спросил, может ли он посидеть у нас вместе с ней. Мы были вынуждены ему отказать, поскольку у нас в заведении нельзя находиться с животными. Тогда он сначала подошел к другим гостям за столиками, и спросил, не будут ли они против, что он присядет рядом с ними вместе с собачкой. Они были не против, но мы еще раз повторили ему, что наши правила запрещают подобное вне зависимости от согласия посетителей, — рассказала КП-Новосибирск администратор ресторана. — После этого он сначала потребовал громкоговоритель, чтобы спросить согласие у всех посетителей, а потом залез на один из диванов, видимо, чтобы его было лучше видно, и спросил про собачку у всех.

После такого перформанса сибиряка предупредили, что за если он не прекратит, то будет вызвана группа быстрого реагирования. Что в итоге и было сделано. После приезда охраны конфликт все же удалось урегулировать: мужчина вернулся в ресторан уже без собачки, извинился за свое поведение и продолжил спокойно отдыхать.

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