Синоптики назвали самый холодный день в истории Новосибирска. Фото: Олег УКЛАДОВ

Синоптики назвали самый холодный день в истории Новосибирска. Больше 50 лет назад погода в Сибири была куда более суровая: температура опускалась ниже 40 градусов.

Так, по данным сервиса «Погода и климат» за последние 65 лет в Новосибирске самым холодный день пришелся на февраль 1969 года — тогда столбик термометра показывал −46, 3 градусов.

А самый теплый зимний день в Новосибирске был в феврале 1962 года — тогда температура поднялась до +5. 1 градуса.

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