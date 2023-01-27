В Новосибирске из-за стройки четвертого моста изменятся маршруты двух троллейбусов

Маршруты троллейбусов №13 и 36 изменятся на этих выходных. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске из-за стройки четвертого моста через Обь на выходных изменится схема движения двух троллейбусов. Речь идет о маршрутах №13 и 36.

— С 21:00 28 января и до 12:00 29 января на левом берегу будет проводиться монтаж пролетного строения четвертого моста с отключением электроэнергии в районе площади имени Инженера Будагова. Из-за этого изменятся маршруты троллейбусов №13 и 36, — пояснили в мэрии.

Напомним, что маршрут троллейбуса №36 полностью изменится с 1 февраля. Он также будет курсировать от остановки «Ул. Лазурная», но теперь конечная будет не на станции «Речной вокзал», а на остановке «Новосибирск-Главный».

На выходные же маршруты троллейбусов №13 и 36 изменятся временно. На время работ на площади Будагова они будут курсировать по следующей схеме:

— № 13 — конечный остановочный пункт «Ул. Учительская», ул. Богдана Хмельницкого, ул. Танковая, ул. Ипподромская, ул. Писарева, Красный проспект, разворот на пересечении Красного проспекта и ул. Крылова, Красный проспект, ул. Писарева, ул. Ипподромская, ул. Танковая, ул. Богдана Хмельницкого, конечный остановочный пункт «Ул. Учительская»;

— № 36 — конечный остановочный пункт «Ул. Лазурная», ул. Доватора, ул. Бориса Богаткова, ул. Кошурникова, ул. Фрунзе, Красный проспект, площадь им. Калинина, Красный проспект, ул. Фрунзе, ул. Кошурникова, ул. Бориса Богаткова, ул. Доватора, конечный остановочный пункт «Ул. Лазурная».

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